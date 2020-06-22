Нужно разработать сайт (соцсеть+планировщик) на Django.

Описание сервиса:

Сервис-планировщик помогает старшеклассникам и студентам вузов самостоятельно сдавать экзамены и хвосты по учебе, сформулировать цель обучения, составлять списки экзаменов, разбив сложные задачи на подзадачи, регулировать важность и отслеживать результаты. Учащиеся получают помощь от репититоров, предложения пройти курсы и тренировки, исходя из своих интересов и получают увлекательный образовательный контент. А еще делятся друг с другом схемами решения проблем и обсуждают это в комментариях

Есть образец и БД

4 этапа:

1)Создание и корректировка БД – 5000 руб

2)Создание логики соцсети, авторизация и регистрация, просмотр пользователей, поиск по пользователю, посты, поиск по постам, лайки, комментарии, личные сообщения, подписка на посты, новости подписок, оповещения, пагинация – 5000 руб

3)Создание логики планировщика, вложенные в пост посты, использование одного поста как вложенного в другие посты, систма категорий постов, поиск по категориям, прикрепление к посту ссылки на фото, видео, выставление даты, количества, важности, публичности поста, галочка о выполнении задачи – 5000 руб

4)Создание логики записи и использования схем постов. Структура вложенности постов у одного поста может записываться как Схема и вставляться в другой пост по принципу копировать-вставить. Схемам присваивается название, по ним осуществляется поиск. Например схему приготовления борща, состоящую из вложенных блоков каждый пользователь может копировать в любой свой пост, как вложенные посты – 5000 руб.

При успешном сотрудничестве за доп. плату будут даваться доп. задания