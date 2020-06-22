Cryptocurrency Investment Full Stack Dev

Нам нужна команда профессиональных детально ориентированных веб-разработчиков для работы на нашем сайте. Нам потребовались разработчики, чтобы создать полноценный веб-сайт с нуля. Детали будут обсуждаться, как только мы получим разумные запросы на работу. Если вы полностью прочитали описание, пожалуйста, добавьте слово «Я разработчик». Будем рады услышать от вас.