Cryptocurrency Investment Full Stack Dev

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок306 просмотров

Нам нужна команда профессиональных детально ориентированных веб-разработчиков для работы на нашем сайте. Нам потребовались разработчики, чтобы создать полноценный веб-сайт с нуля. Детали будут обсуждаться, как только мы получим разумные запросы на работу. Если вы полностью прочитали описание, пожалуйста, добавьте слово «Я разработчик». Будем рады услышать от вас.

5 лет назад
Leettheplug2050
Мартинс Лопес 
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