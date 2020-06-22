Исправить ошибку в Jquery

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок521 просмотр

Здравствуйте.

Требуется исправить ошибку в Jquery показанную на картинке прикрепленную ниже.

Пишите в отклике время за которое сможете исправить ошибку.

jQuery
5 лет назад
Arei15
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Константин
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 отзыва
5 лет назад
Александр
 
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
87 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Артем
 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
120 отзывов
5 лет назад
Вячеслав
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Парсер

    Необходимо создать программку для считывания типового содержимого интернет страниц обучающей программы и преобразование в xml файл.  Для входа в программу надо перейти по адресу web2.olimpoks.com:9001 «Подготовка к экзамену».   Далее выбрать группу «Демо». ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Настроить шаблон на Woocommerce

    $100

    Настроить согласно тз и перенести весь контент на новый сайт. http://www.templatemonsterpreview.com/demo/64149.html данный шаблон будет использоваться , нужно блок будет добавить статических данных с админки возможность редактировать цифры вот такой https://skr.sh/i/220620/27jYrs0b . Ссылка на контент: https://yadi.sk/d/0QoeSfKVEm5OFA его ...

    HTMLWooCommerce
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Настройка связки CRM(РемонтОнлайн) + АТС(Zadarma) + IP-телефонии (GSM-

    Настройка связки CRM(РемонтОнлайн) + АТС(Zadarma) + IP-телефонии (GSM-Шлюз + ip Gigaset) 1. Осуществление исх/вх звонков через CRM 2. Настройка связки ZADARMA + GSM шлюз Yealink TG200 3. Маршруты согласно ТЗ

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно загрузить файлы сайта на хостинг

    Всем добрый день!  Мне нужно загрузить файлы сайта на хостинг и выполнить все необходимые настройки, чтобы он показывался. Есть инструкция по установке. Сайт с автообновлением ленты новостей. Инструкицю прикрепляю. Прошу оценить ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правки верстки Open Cart ( Os STORE 3.0.2.0)

    Сделать правки верстки Open Cart Версия Os STORE 3.0.2.0 Верстка не была полностью сделана при натяжке на движок ТЗ записано на видео, смотреть по ссылке https://we.tl/t-vgjvmchtjC Домен где делалась работа  nak18ybz.beget.tech ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Исправить ошибку Joomla! 3.6 VirtueMart

    В админке сайта в списке товаров если через поиск искать какой либо товар, то выдает ошибку. Скриншот прилагаю. Необходимо устранить ошибку. Пишите, пожалуйста, сразу стоимость работы.  Joomla! 3.6 VirtueMart

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вывод хар-к modx

    $10

    Добрый день, есть им на modx в карточке товара мы видим вывод характеристик, в админ панели товара они отсутствуют ) Если в админке заполнить хоть одно поле и потом стереть, то в карточке товара ...

    HTMLMODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад