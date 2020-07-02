Оптимизировать скорость загрузки 2х сайтов для мобильных

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка145 просмотров

Оптимизировать скорость загрузки 2х сайтов для мобильных, https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights

5 лет назад
marlboro_x
Кир 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

BMDBMW
Баха 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
18 часов назад
5 лет назад
$50
4 дня
Все сделано в срок и на высшем уровне. Сайты оптимизированы до предела их возможностей. Все супер.
Отличный заказчик, всегда на связи, оперативно реагирует на запросы, оплата в срок + бонусы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

BMDBMW
Баха 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
18 часов назад
5 лет назад