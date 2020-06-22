Правки верстки Open Cart ( Os STORE 3.0.2.0)

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Сделать правки верстки Open Cart

Версия Os STORE 3.0.2.0

Верстка не была полностью сделана при натяжке на движок

ТЗ записано на видео, смотреть по ссылке https://we.tl/t-vgjvmchtjC

Домен где делалась работа  nak18ybz.beget.tech

В ответе указать сроки, стоимость

После начала будут переданы все данные для работы, дизайн psd, доступы на хост

5 лет назад
tortxp
Юрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров