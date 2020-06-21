Добавить опцию "поднять объявление" и активный номер телефона на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки553 просмотра

Добрый день.

1. Необходимо добавить опцию "поднять объявление" для пользователей сайта.

2. Сделать кликабельным для звонка номер телефона во всех объявлениях.

Сайт на вордпресс.

Обязательные требования: опыт работы с WP и PHP.

Жду предложений с ценой!

PHPWordPress
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