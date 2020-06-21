Создать копию Маски для Инстаграм
Добавить опцию "поднять объявление" и активный номер телефона на сайт
Добрый день.
1. Необходимо добавить опцию "поднять объявление" для пользователей сайта.
2. Сделать кликабельным для звонка номер телефона во всех объявлениях.
Сайт на вордпресс.
Обязательные требования: опыт работы с WP и PHP.
Жду предложений с ценой!
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