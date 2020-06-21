Кастомныи&#774; объект (Salesforce)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Написать код, который в Salesforce создает кастомный объект и записывает его в базу данных.

Знания Salesforce приветствуются.

5 лет назад
ti_to
29 лет
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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