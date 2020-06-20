Запрограммировать функционал

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки706 просмотров

Необходимо сделать генератор логотипов

Либо с нуля, либо использовать готовый

Нужно чтобы на фигуру, налаживались узоры

5 лет назад
ruslanvalitov88
Руслан 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 отзывов

Заявки фрилансеров

Роман
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Али
 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 дней назад
23 отзыва
5 лет назад
Михаил
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
162 отзыва(-2)
5 лет назад