Форма с капчей для Yii2 + Bootstrap

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Закрыт2 заявки686 просмотров

Надо сделать доработку сайта, работающего на Yii2 + Bootstrap 3.3.

Все работы и демонстрацию результата надо проводить в "песочнице" Исполнителя.

КРАТКОЕ ТЗ:

Нужно сделать возможность заполнять формы (защита капчей) и отправлять сформированное письмо на мейл.

Это должна быть заготовка, которую можно было бы вставлять в контент любой страницы сайта, заполнив переменные и отключив ненужные поля и блоки.

Поэтому желательно все стили и заморочки хранить прямо в коде, без раскидывания по другим файлам.

Ждем Ваши предложения по стоимости и времени реализации.

BootstrapYii
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6y6ka
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Ибрагим
 
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