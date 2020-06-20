Для одного из сайтов под управлением Wordpress хотим внедрить возможность выбора языка, но готовые плагины использовать не хотим, из-за большого количества страниц на сайте и невозможности адаптации, количество страниц в приделах 15000. Нам необходимо переводить ...
Фильтр товаров в категориях на опенкарте
Фильтр товаров в категориях на опенкарте нужен такого вида http://prntscr.com/t388rn
все названия так же в зоне тега
результат фильтра http://prntscr.com/t2rzt1 был скрыт от индексации поисковиков в роботсе
когда находишься в категории, то галочка стоит выбранная в подходящем фильтре http://prntscr.com/t2s26a
фильтр нужен вместо вывода категорий http://prntscr.com/t2s0ur
шрифт по умолчанию сайта 13px, заголовки чуть побольше
возможность развертывания и свертывания фильтра http://prntscr.com/t2sah7
Заявки фрилансеров
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