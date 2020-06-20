Фильтр товаров в категориях на опенкарте

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Фильтр товаров в категориях на опенкарте нужен такого вида http://prntscr.com/t388rn

все названия так же в зоне тега

результат фильтра http://prntscr.com/t2rzt1 был скрыт от индексации поисковиков в роботсе

когда находишься в категории, то галочка стоит выбранная в подходящем фильтре http://prntscr.com/t2s26a

фильтр нужен вместо вывода категорий http://prntscr.com/t2s0ur

шрифт по умолчанию сайта 13px, заголовки чуть побольше

возможность развертывания и свертывания фильтра http://prntscr.com/t2sah7

Opencart
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Tired
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