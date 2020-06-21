Добрый день. Мне нужна html страница копия trello 1. с возможностью создавать колонки 2. внутри колонки создавать карточки 3. Перемещать карточки 4. Все должно скролиться так-же ...
Сделать чат-бота в телеграм
Добрый день.
Мне нужно настроить простого чат-бота в телеграме
Чтобы человек получал текстовое сообщение с информацией и после того, как прочитал его, мог попросить следующее.
Буквально на 3 функции:
- Согласие
- Получение сообщений с информацией
- Обращение с вопросом.
Пишите сколько это будет стоить и как быстро это можно сделать.
Спасибо.
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