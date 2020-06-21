Сделать чат-бота в телеграм

Добрый день.

Мне нужно настроить простого чат-бота в телеграме

Чтобы человек получал текстовое сообщение с информацией и после того, как прочитал его, мог попросить следующее.

Буквально на 3 функции:

- Согласие

- Получение сообщений с информацией

- Обращение с вопросом.

Пишите сколько это будет стоить и как быстро это можно сделать.

Спасибо.