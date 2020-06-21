Сделать чат-бота в телеграм

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт19 заявок881 просмотр

Добрый день.

Мне нужно настроить простого чат-бота в телеграме

Чтобы человек получал текстовое сообщение с информацией и после того, как прочитал его, мог попросить следующее.

Буквально на 3 функции:

- Согласие

- Получение сообщений с информацией

- Обращение с вопросом.

Пишите сколько это будет стоить и как быстро это можно сделать.

Спасибо.

5 лет назад
content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Константин
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Улукман
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виталий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Матвей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Елена
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Константин
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Багжан
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Илья
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Юрий
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
103 отзыва
5 лет назад
ТОП-5
Веб-программирование
Илья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Дмитрий
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Андрей
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
5 лет назад
Абубакр
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
5 лет назад
Павел
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Заман
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Марьям
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад