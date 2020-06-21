Разработка мода Rage mp

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки502 просмотра

Требуется back-end разработчик на платформе Rage MP с опытом работы,для написания сервера. Укажите сроки и стоимость для реализации данного пооекта.Требуемые знания: JavaScript, NodeJS, GIT. Будет плюсом знание: HTML/CSS (SASS/Stylus)

CSSGitHTMLJavaScriptNode.jsSASS
5 лет назад
IvanPavlov
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