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Исправить ошибку Joomla! 3.6 VirtueMart
В админке сайта в списке товаров если через поиск искать какой либо товар, то выдает ошибку. Скриншот прилагаю.
Необходимо устранить ошибку. Пишите, пожалуйста, сразу стоимость работы.
Joomla! 3.6 VirtueMart
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