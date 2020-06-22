Исправить ошибку Joomla! 3.6 VirtueMart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки573 просмотра

В админке сайта в списке товаров если через поиск искать какой либо товар, то выдает ошибку. Скриншот прилагаю.

Необходимо устранить ошибку. Пишите, пожалуйста, сразу стоимость работы.

 Joomla! 3.6 VirtueMart

Joomla
5 лет назад
cosmotion
Яна 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Артем
 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
120 отзывов
5 лет назад