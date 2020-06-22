Настройка связки CRM(РемонтОнлайн) + АТС(Zadarma) + IP-телефонии (GSM-

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Настройка связки CRM(РемонтОнлайн) + АТС(Zadarma) + IP-телефонии (GSM-Шлюз + ip Gigaset)

1. Осуществление исх/вх звонков через CRM

2. Настройка связки ZADARMA + GSM шлюз Yealink TG200

3. Маршруты согласно ТЗ

5 лет назад
6y6ka
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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