Парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки1072 просмотра

Необходимо создать программку для считывания типового содержимого интернет страниц обучающей программы и преобразование в xml файл. 

Для входа в программу надо перейти по адресу web2.olimpoks.com:9001

«Подготовка к экзамену».  

Далее выбрать группу «Демо».

Ввести логин: Демо-3

Пароль: iLD3hm8F

Во вложении пример такого файла и шаблон для просмотра в офисном приложении Infopath

В содержании страниц могут быть картинки, таблицы... любой тип данных должен сохранять свое исходное форматирование

Программка должна устанавливаться под учеткой с самыми ограниченными правами.

Потребуется постоянно обновлять парсер, т.к. ресурс регулярно обновляется.

5 лет назад
Dima81
44 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Тимур
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
8 часов назад
27 отзывов
5 лет назад
Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
92 отзыва(-1)
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Настроить шаблон на Woocommerce

    $100

    Настроить согласно тз и перенести весь контент на новый сайт. http://www.templatemonsterpreview.com/demo/64149.html данный шаблон будет использоваться , нужно блок будет добавить статических данных с админки возможность редактировать цифры вот такой https://skr.sh/i/220620/27jYrs0b . Ссылка на контент: https://yadi.sk/d/0QoeSfKVEm5OFA его ...

    HTMLWooCommerce
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Настройка связки CRM(РемонтОнлайн) + АТС(Zadarma) + IP-телефонии (GSM-

    Настройка связки CRM(РемонтОнлайн) + АТС(Zadarma) + IP-телефонии (GSM-Шлюз + ip Gigaset) 1. Осуществление исх/вх звонков через CRM 2. Настройка связки ZADARMA + GSM шлюз Yealink TG200 3. Маршруты согласно ТЗ

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно загрузить файлы сайта на хостинг

    Всем добрый день!  Мне нужно загрузить файлы сайта на хостинг и выполнить все необходимые настройки, чтобы он показывался. Есть инструкция по установке. Сайт с автообновлением ленты новостей. Инструкицю прикрепляю. Прошу оценить ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правки верстки Open Cart ( Os STORE 3.0.2.0)

    Сделать правки верстки Open Cart Версия Os STORE 3.0.2.0 Верстка не была полностью сделана при натяжке на движок ТЗ записано на видео, смотреть по ссылке https://we.tl/t-vgjvmchtjC Домен где делалась работа  nak18ybz.beget.tech ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Исправить ошибку Joomla! 3.6 VirtueMart

    В админке сайта в списке товаров если через поиск искать какой либо товар, то выдает ошибку. Скриншот прилагаю. Необходимо устранить ошибку. Пишите, пожалуйста, сразу стоимость работы.  Joomla! 3.6 VirtueMart

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вывод хар-к modx

    $10

    Добрый день, есть им на modx в карточке товара мы видим вывод характеристик, в админ панели товара они отсутствуют ) Если в админке заполнить хоть одно поле и потом стереть, то в карточке товара ...

    HTMLMODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен Phyton специалист

    Есть исходный код мониторинговой системы, там приличный кусок написан на Phyton.  Для начала нужно провести анализ этого кода, чтобы как в данной системе писать свой код на пайтоне и коннектить его с системой. Дальше, нужно будет ...

    Python
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад