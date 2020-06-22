Разработать приложение курьерская доставка на CodeIgnater или на php

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки407 просмотров

Исполнитель должен иметь большой опыт работы с CodeIgnater

Идеальное время выполнения работы 2-3 недели..

Внимательно читайте ТЗ  прежде чем подавать заявку. Если у вас нету свободного времени выполнить проект в указанные сроки - не оставляйте заявку

PHP
5 лет назад
linux-lover1972
Егор 
52 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

flashbag
Олег 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
65 отзывов(-1)
5 лет назад
$120
24 дня

Заявки фрилансеров

flashbag
Олег 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
65 отзывов(-1)
5 лет назад
Айк
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад