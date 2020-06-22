Отправка смс при регистрации на сайте Тильда

Всем привет!

Нужно сделать отправку смс после того как человек оставил заявку на сайте. Сайт на Тильда

Можно использовать сторонний сервис смс рассылок, например смс.ру

Если что сервер для размещения скрипта есть.

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