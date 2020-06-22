Подключить сайт на Wordpress к API другого сайта

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Сервис накрутки подписчиков на платформе Wordpress. Стоит плагин магазина Woocommerce. Сайт нужно подключить к API стороннего сервиса https://vto.pe/docs/api/?tab=api-tasks

В этот сервис должны передаваться все оплаченные заказы с магазина.  

Нужен человек, который справится с этой задачей наверняка.

WooCommerceWordPress
5 лет назад
Exploit001
Арсений 
33 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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