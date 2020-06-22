Необходимо создать программку для считывания типового содержимого интернет страниц обучающей программы и преобразование в xml файл. Для входа в программу надо перейти по адресу web2.olimpoks.com:9001 «Подготовка к экзамену». Далее выбрать группу «Демо». ...
Подключить сайт на Wordpress к API другого сайта
Сервис накрутки подписчиков на платформе Wordpress. Стоит плагин магазина Woocommerce. Сайт нужно подключить к API стороннего сервиса https://vto.pe/docs/api/?tab=api-tasks
В этот сервис должны передаваться все оплаченные заказы с магазина.
Нужен человек, который справится с этой задачей наверняка.
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