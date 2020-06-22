Доработки Битрикс шаблон Aspro

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок407 просмотров

Буден предоставлена шапка переделанное, речь про header. https://www.figma.com/file/HO7I5WXdaCXbKupvvGBW32/мозарелли?node-id=0%3A1

И цветовая гамма от дизайнера в понедельник их нужно тоже сверстать остальное в документе.

Node.js
5 лет назад
Webigor
Игорь 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров