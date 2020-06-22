Техническое задание для разработки личного кабинета (wordpess) - сайт онлайн-школы. Личный кабинет состоит из 6 страниц (можно табами, аккордеоном, можно AJAX) Модераторы являются преподавателями. 1. Мой ...
Доработки Битрикс шаблон Aspro
Буден предоставлена шапка переделанное, речь про header. https://www.figma.com/file/HO7I5WXdaCXbKupvvGBW32/мозарелли?node-id=0%3A1
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