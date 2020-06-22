Доработка сайта

В любом графическом редакторе, типа Corel или простенький Faststone есть функция обработки фотографии — Уменьшение количества цветов.Задача следующая: В режиме онлайн на сайте обработка любых изображений заданным ограниченным количеством цветов. Цветов примерно 30-40, они заданы изначально, изображение после обработки должно состоять ТОЛЬКО из этих заданных цветов и эти цвета не перемешиваются.

Существуют ли готовые движки для сайтов, которые можно купить и использовать для обработки?

Задание для сайта я напишу, там ничего особо сложного нет.

Но движок, позволяющий перевести любое изображение в 30-40 заданных цветов — нужен.

Может быть Вы его напишете сами.

Итак, вопрос: существуют ли подобные движки для сайтов?

Если нет — можете ли Вы его написать?

Примерную цену напишите сами, договоримся.