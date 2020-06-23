Разработка wordpress плагина

Требуется разработка плагина по ТЗ. Принцип – простой калькулятор по 3 параметрам. В админке страница с настройками, указываются цены по разным позициям и почта админа, куда слать заявки. После просчета – возможность распечатать версию для печати.

Можно реализовать на ACF.

Более детальное ТЗ – кандидатам.

В отклике указывайте Ваш опыт с wordpress, наиболее релевантную работу (или идеи о том, как бы реализовали эту задачу).

Опыт с woocommerce будет плюсом – в скором времени ожидается woocommerce проект.