Смена TITLE в зависимости от выбранного города. YII2

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Закрыт4 заявки716 просмотров

Требуется смена TITLE сайта в зависимости от выбранного города. Работа на трех сайтах на YII2, обновления (коммиты) заливаются через bitbacket

posm.market

pravilopareto.ru

zakaz-oboi.ru

Yii
5 лет назад
20na80
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

alphanash
Алексей 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва(-3)
5 лет назад
$30
4 дня
Исполнитель получил root доступы, скачал сайты, и пропал, ответов на сайте нет, ответов по мессенджеру тоже нет, при этом в сети появляется!

Заявки фрилансеров

Владимир
 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
88 отзывов
5 лет назад
Александр
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
alphanash
Алексей 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва(-3)
5 лет назад