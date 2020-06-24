Необходимо выполнить API запросы сервера для обеспечения изменения порядка демонстрации фотографий в проекте выполненном на ASP.NET Вот копии тасков в Трело: Контент: возможность выбрать и сохранить порядок привязанных файлов (если их больше 1-го) ...
Настроить кнопку оформления рассрочки Приватбанка на сайте Геткурса
Настроить кнопку оформления рассрочки Приватбанка на сайте Геткурса (лендинг уже готов)
Инструкция есть https://bw.gitbooks.io/api-oc/content/Create.html
Заказ срочный. Ждем ответственных исполнителей.
Если есть вопросы - пишите, обо всем договоримся
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Для онлайн заявки (на сайте) запустить бизнес процесс. С сайта на Битрикс приходит запрос на создание бизнес процесса в виде заявки. БП идет по цепочке. После окончания результат видим на сайте. Помочь реализовать средствами вебхуков. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Разработать плагины для блочного js-редактора Editor.js ( https://editorjs.io/ ) со следующим функционалом: 1. Этаж "спойлер" с двумя полями: заголовок (input) и сам текст-спойлер (textarea) 2. Этаж "уведомлени" (message) с двумя полями: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $15
Найти ошибку и исправить расчеты калькулятора для всех лотов на сайте, на данный момент не правильно считает полную пошлину - необходимо найти и исправить ошибку, правильные расчеты таможенной пошлины здесь https://www.tks.ru/auto/calc/?sxfxi Вероятно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Нужно прикрепить к заказу отправку заметок и фотографий При оформлении заказа, заметки и фотографии отправляются на почту Сайт на WordpressВеб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, нужно сделать задачи по рассылке, а также 11 пунктов по доработкам.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен PHP-программист для доработок скрипта платёжной системы. Оплата попроектно.Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен разработчик для переведение HTML кода портала в компоненты на VUI.js Проект: - Маркетплейс по продаже файлов с социальным функционалом Ссылку на проект скину в ЛС. От вас жду ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $50
Приветствую коллеги! Необходимо внести правки на сайт разработанный на CMS CodeIgniter. Конкретно добавить поля в админской части и изменить некоторые действия во фронте. Работа на PHP только. Детали и сайт ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется внедрить второй язык (английский) на сайт CMS OpenCart 2.1.0.1 На выходе я должен получить сайт готовый для наполнения английскими материалами (контент уже готов). Возможность, автоматически показывать английскую ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад