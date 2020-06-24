Настроить кнопку оформления рассрочки Приватбанка на сайте Геткурса

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Закрыт1 заявка709 просмотров

Настроить кнопку оформления рассрочки Приватбанка на сайте Геткурса (лендинг уже готов)

Инструкция есть https://bw.gitbooks.io/api-oc/content/Create.html 

Заказ срочный. Ждем ответственных исполнителей. 

Если есть вопросы - пишите, обо всем договоримся

5 лет назад
guest_15929825923031
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
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Был
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