Необходимо выполнить API запросы сервера для обеспечения изменения порядка демонстрации фотографий в проекте выполненном на ASP.NET Вот копии тасков в Трело: Контент: возможность выбрать и сохранить порядок привязанных файлов (если их больше 1-го) ...
Исправить расчеты калькулятора на сайте modx
Найти ошибку и исправить расчеты калькулятора для всех лотов на сайте, на данный момент не правильно считает полную пошлину - необходимо найти и исправить ошибку, правильные расчеты таможенной пошлины здесь https://www.tks.ru/auto/calc/?sxfxi
Вероятно не верны расчеты в таможенной пошлине, или не верный курс в йенах или долларах подставляется"
"Аналогично найти и исправить калькулятор на странице https://jpstar.ru/avto-iz-japonii/calc "
Пункты 9 и 10
Платформа MODX
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IIVF_Bo5aX0pWE5VRTY39sqafkPpn1M0adRpvukLkzo/edit
Заявки фрилансеров
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