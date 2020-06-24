Исправить расчеты калькулятора на сайте modx

Найти ошибку и исправить расчеты калькулятора для всех лотов на сайте, на данный момент не правильно считает полную пошлину - необходимо найти и исправить ошибку, правильные расчеты таможенной пошлины здесь https://www.tks.ru/auto/calc/?sxfxi

Вероятно не верны расчеты в таможенной пошлине, или не верный курс в йенах или долларах подставляется"

"Аналогично найти и исправить калькулятор на странице https://jpstar.ru/avto-iz-japonii/calc "

Пункты 9 и 10

Платформа MODX

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IIVF_Bo5aX0pWE5VRTY39sqafkPpn1M0adRpvukLkzo/edit