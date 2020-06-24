Ускорить сайт на MODX EVO

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок489 просмотров

Добрый день

Сайт profimaster.net  

Нужно увеличить скорость загрузки по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fprofimaster.net%2F

Минимум по 60 сделать нужно

Постоплата рублями 2700 руб

MODX
5 лет назад
xilgiz
Илгиз 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров