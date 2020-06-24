Ищу веб программиста и верстальщик

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  2. Веб-программирование
Закрыт25 заявок6391 просмотр

Ищу веб программиста с хорошим стажем и верстальщика.

Человек должен быстро разбираться в документируемых CMS в самописных., писать код красиво, соблюдать контроль версий обновлений, ядра и тд.

Познания в Laravel в совершенстве, форк Тамаранга

Просьба писать желаемую схему работы/оплаты, стоимость.

Также указать какими языками владеете, стаж, опыт и прочее.

Laravel
5 лет назад
sbonds
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