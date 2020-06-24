Нужно сделать правки на лендинге

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок525 просмотров

Привет.

Нужно сделать правки на лендинге.

Подробно описано в файле ТЗ.

Напишите цены и сроки.

Выберу исполнителя по соотношению цена-качество.

Если не отвечаю на ваш ответ - значит выбрал другого исполнителя.

5 лет назад
guest_15691525154229
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