Настроить кнопку оформления рассрочки Приватбанка на сайте Геткурса (лендинг уже готов) Инструкция есть https://bw.gitbooks.io/api-oc/content/Create.html Заказ срочный. Ждем ответственных исполнителей. Если есть вопросы - пишите, обо всем договоримся
Нужно сделать правки на лендинге
Привет.
Нужно сделать правки на лендинге.
Подробно описано в файле ТЗ.
Напишите цены и сроки.
Выберу исполнителя по соотношению цена-качество.
Если не отвечаю на ваш ответ - значит выбрал другого исполнителя.
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