xatinko

Сергей xatinko

 
33 годаУзбекистан/Ташкент
5 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Виджет-парсер сообщений из Telegram на сайт DLE

    Необходим плагин для DLE 16.0, который бы выводил на сайте сообщения в виде одного изображения и заголовка из Telegram канала, и, на сайте при клике на блоки - чтобы перенаправляло на соответcnвующие сообщения в этот ...

    DLE
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Сделать плагин платежной системы для DLE-Billing

    Добрый день. Необходимо создать плагин для платежной системы [url=https://developer.help.paycom.uz/ru/protokol-merchant-api]Payme.uz[/url]  по протоколу Merchant api с накопительным типом счета для DLE-Billing 0.7.4 (т.е присваивается лицевой счет userid каждому юзеру, и на основе его, через приложения платежных сервисов пополняется баланс, а ...

    DLE
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Плагин для DLE 15.2 модифицированный логин/никнейм

    [u]Ищу исполнителя только знающего движок DataLife Engine. [/u]Необходим небольшой плагин с модификацией для логина/никнейма. На сайте (DLE 15.2/15.3) исключительно используется авторизация через соцсети. Задача: необходимо сделать единый никнейм из поля (fullname), а поле name/{login} при первичной авторизации заполнялся ...

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Создать вспылающий апаптивный блок для баннеров

    Необходимо создать для мобильной версии сайта адаптивный и кроссбраузерный вспылающий блок для баннеров. Желательно, с минимальным JS кодом и без использования сторонних библиотек, не считая библиотеки jquery и cookie. Необходимые параметры: - Запись в куки, чтобы была ...

    JavascriptjQuery
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать скрипт сбора и рассылки push уведомлений на php

    Для собственного веб-проекта, необходим независимый от сайта php скрипт сбора подписчиков и отправки Push уведомлений. [b] Технические требования:[/b] * Серверный скрипт позволяющий создавать и отправлять push-уведомления желательно на все популярные браузеры, которые поддерживают push уведомления.  * Закрытая панель управления ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Функция исключения новостей из RSS ленты на CMS DLE

    1. Необходимо на CMS DLE 12.1 создать вторую отдельную RSS ленту. 2. Написать хак для этой второй RSS ленты, чтобы при добавлении новостей я смог исключать необходимые мне новости из этой RSS ленты.

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
mr_Evgen
Евгений 
29 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$50
10 баллов
год назад
Сделать плагин платежной системы для DLE-Billing
Задача поставлена четко, оплата своевременна. Благодарю за сотрудничество.
Человек знает свое дело, все отлично понял с полуслова. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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