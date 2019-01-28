Необходим плагин для DLE 16.0, который бы выводил на сайте сообщения в виде одного изображения и заголовка из Telegram канала, и, на сайте при клике на блоки - чтобы перенаправляло на соответcnвующие сообщения в этот ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Добрый день. Необходимо создать плагин для платежной системы [url=https://developer.help.paycom.uz/ru/protokol-merchant-api]Payme.uz[/url] по протоколу Merchant api с накопительным типом счета для DLE-Billing 0.7.4 (т.е присваивается лицевой счет userid каждому юзеру, и на основе его, через приложения платежных сервисов пополняется баланс, а ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершенгод назад
[u]Ищу исполнителя только знающего движок DataLife Engine. [/u]Необходим небольшой плагин с модификацией для логина/никнейма. На сайте (DLE 15.2/15.3) исключительно используется авторизация через соцсети. Задача: необходимо сделать единый никнейм из поля (fullname), а поле name/{login} при первичной авторизации заполнялся ...Веб-программированиенет заявокЗакрытгод назад
Необходимо создать для мобильной версии сайта адаптивный и кроссбраузерный вспылающий блок для баннеров. Желательно, с минимальным JS кодом и без использования сторонних библиотек, не считая библиотеки jquery и cookie. Необходимые параметры: - Запись в куки, чтобы была ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Для собственного веб-проекта, необходим независимый от сайта php скрипт сбора подписчиков и отправки Push уведомлений. [b] Технические требования:[/b] * Серверный скрипт позволяющий создавать и отправлять push-уведомления желательно на все популярные браузеры, которые поддерживают push уведомления. * Закрытая панель управления ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
1. Необходимо на CMS DLE 12.1 создать вторую отдельную RSS ленту. 2. Написать хак для этой второй RSS ленты, чтобы при добавлении новостей я смог исключать необходимые мне новости из этой RSS ленты.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад