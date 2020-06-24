Внести правки на сайт по ТЗ аудита SEO

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки522 просмотра

Необходимо внести правки на сайт по готовому ТЗ аудита SEO. Сайт на Битрикс. Пишите, пожалуйста, Ваш опыт и стаж в работе с Битрикс, а также цены и приблизительный срок выполнения.

ТЗ для разработчика

5 лет назад
ivnterra
Иван 
47 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
148 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад