Необходимо внести правки на сайт по готовому ТЗ аудита SEO. Сайт на Битрикс. Пишите, пожалуйста, Ваш опыт и стаж в работе с Битрикс, а также цены и приблизительный срок выполнения. ТЗ для разработчика
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Срочно нужен нейтив редактирование статей на английском языке. Страна США. Коллеги, пишите Ваши цены.Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть лендинг, размещенный на хостинге. Необходимо выполнить следующие задачи: - внести небольшие изменения – изменить текст в определенных местах – изменить внешний вид формы отправки заявки ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо сделать дизайн лендинга. Исполнителю предоставляется макет сайта. Сайт юридической тематики. Требования к дизайну: аккуратность, минимализм, без анимации, стильно, со вкусом. ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт10 лет назад
- $35
Необходимо сделать верстку лендинга. Обязательно наличие кроссбраузерности. Кандидат получит размер 6 экранов. Срок 25 часов. Бюджет 1600 рублей.HTML-верстка11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо создать дизайн лендинга. Размер 5 экранов. Исполнителу предоставлю макет с текстами и расположеним блоков. Срок 26 часов с момента утверждения исполнителя. Бюджет 50 у.е.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад