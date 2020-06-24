Подружить скрипты js

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Закрыт2 заявки451 просмотр

Добрый вечер.

Я в fullpage пробую запихнуть  lottie с json-анимациями.

Есть кое-какие конфликты.

Нужно подружить. Подробности в личке

JavaScript
5 лет назад
janua
Олег 
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