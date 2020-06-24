Переместить сайт (netcat) на новый домен

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки523 просмотра

1) Сменить хостинг

2) Переместить сайт на новый домен

3) Возможно потребуется небольшой редизайн и замена логотипа

4) Перенастроить яндекс.вебмастер и пр.

5 лет назад
guest_15930198578367
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