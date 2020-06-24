Необходимо разработать статистический сайт, на котором будет отображаться информация, полученная по API. Так как детального ТЗ нет и видение будет формироваться в процессе работы, то оплата по часам. В заявках присылать: ...
Переместить сайт (netcat) на новый домен
1) Сменить хостинг
2) Переместить сайт на новый домен
3) Возможно потребуется небольшой редизайн и замена логотипа
4) Перенастроить яндекс.вебмастер и пр.
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