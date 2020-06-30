Необходимо доработать и оптимизировать работу сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки885 просмотров

Сам сайт который надо доработать www.angelist.ru на самописном движке на php

Что именно надо сделать:

1. Доработать лайк/дизлайк, чтобы не было постоянного тормозящего обновления страницы. Чтобы лайки/дизлайки засчитывались только один раз, от одного пользователя

2. Выровнять правильно столбцы информации

3. Добавить раскрытие дополнительных данных при клике на строку проекта (или сделать кнопку)

4. Добавить поля в карточку ввода проекта

5. Проверить адаптивность для мобильных устройств

PHP
5 лет назад
genman
Юрий 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

kryvorotenko
Сергей 
43 года
6 лет в сервисе
Был
14 дней назад
5 лет назад
$80
3 дня
Escrow
Очень быстро и оперативно решил вопросы по оптимизации работы сайта. Всегда был на связи, рекомендую к работе
Отличный заказчик. Постановка задачи на высшем уровне. ТЗ составлено понятно, со скриншотами и прочими подробностями. Всегда на связи. Оплата сразу же по факту завершения работы. Категорически РЕКОМЕНДУЮ к сотрудничеству. Буду рад поработать ещё!

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Андрей
 
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kryvorotenko
Сергей 
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