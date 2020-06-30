Необходимо доработать и оптимизировать работу сайта

Сам сайт который надо доработать www.angelist.ru на самописном движке на php

Что именно надо сделать:

1. Доработать лайк/дизлайк, чтобы не было постоянного тормозящего обновления страницы. Чтобы лайки/дизлайки засчитывались только один раз, от одного пользователя

2. Выровнять правильно столбцы информации

3. Добавить раскрытие дополнительных данных при клике на строку проекта (или сделать кнопку)

4. Добавить поля в карточку ввода проекта

5. Проверить адаптивность для мобильных устройств