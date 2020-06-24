Требуется программист для разработок на CMS 1С-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок565 просмотров

Здравствуйте!

Нужно выполнить несколько заданий по доработке компонентов на CMS 1С-Битрикс.

1ое задание: переделать вывод элементов каталога из сетки в слайдер.

От вас предложения по цене. По срокам особо не тороплю.

Подробности задания обсудим в личке.

Спасибо.

5 лет назад
igorw-i
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