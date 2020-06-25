Необходимо исправить ошибку на сайте

Здравствуйте.

У нас возникла такая ошибка на сайте (php) - при клике на кнопку "Купить билет" с главной страницы у нас открывается следующая новая страница.

Но по идее при клике на данную кнопку должен срабатывать виджет.

Ждем ответственного исполнителя