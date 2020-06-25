Сам сайт который надо доработать www.angelist.ru на самописном движке на php Что именно надо сделать: 1. Доработать лайк/дизлайк, чтобы не было постоянного тормозящего обновления страницы. Чтобы лайки/дизлайки засчитывались только один раз, от одного ...
Необходимо исправить ошибку на сайте
Здравствуйте.
У нас возникла такая ошибка на сайте (php) - при клике на кнопку "Купить билет" с главной страницы у нас открывается следующая новая страница.
Но по идее при клике на данную кнопку должен срабатывать виджет.
Ждем ответственного исполнителя
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день нуждаемся в разработке и интеграции api для яндекс маркет, ozon, wildberriesВеб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день нужно сделать на Golang + https://github.com/micro/go-micro 2 Первый микросервис - имеет 1 endpoint - по факту подключения к endpoint, проверяет JWT токен у второго микросервиса. если ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нужно выполнить несколько заданий по доработке компонентов на CMS 1С-Битрикс. 1ое задание: переделать вывод элементов каталога из сетки в слайдер. От вас предложения по цене. По срокам особо не тороплю. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
1) Сменить хостинг 2) Переместить сайт на новый домен 3) Возможно потребуется небольшой редизайн и замена логотипа 4) Перенастроить яндекс.вебмастер и пр.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать статистический сайт, на котором будет отображаться информация, полученная по API. Так как детального ТЗ нет и видение будет формироваться в процессе работы, то оплата по часам. В заявках присылать: ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
У меня есть большой список хештегов, хочу посмотреть частотность этих хештегов, эта инфа выводится в поиске тиктока, если набрать любой ключевой запрос. выводится инфа в формате #тиктокключ - 104к или 5м или 1B ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый вечер. Я в fullpage пробую запихнуть lottie с json-анимациями. Есть кое-какие конфликты. Нужно подружить. Подробности в личкеВеб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо внести правки на сайт по готовому ТЗ аудита SEO. Сайт на Битрикс. Пишите, пожалуйста, Ваш опыт и стаж в работе с Битрикс, а также цены и приблизительный срок выполнения. ТЗ для разработчикаВеб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад