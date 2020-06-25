Корректировка отчетов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка354 просмотра

Требуется откорректировать отчеты для счет-фактуры, торг 12 и товарной накладной. На текущий момент в эти документы выводится наименование материала, у которого в SAP есть ограничение длины в 40 символов (см. П1 и П2). Требуется вывести полное наименование. На текущий момент занесено в текст к основным данным в карточке материала (см. П3).

5 лет назад
Duunia
Виктор 
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Был
5 лет назад

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Сергей
 
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14 дней назад
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5 лет назад