Калькулятор шкафов дла сайта с картинками, сайт на wp

Нужен калькулятор примерно с такой же логикой как тут Пример

Все картинки уже отрисованы и выглядеть это может примерно так:

http://calc.zavodite.com/new/Должны подставляться фото в зависимости от выбора, есть связанные поля, например если ширина будет меньше 1000, то показывать только 2 варианта дверей и т.п.

Всю логику объясню

Пожалуйста пишите сроки и стоимость, исходя из примера выше - особо ничего меняться не будет