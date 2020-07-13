Логинацая на сайте через FB

Нужно сделать логинацию на игровом сайте через Facebook. Цель логинации, чтобыпользователи могли записывать свои результаты в базу данных. Работа срочная,

Ссылка на игру :

http://download.alesko.eu/bb/

Там если проиграешь открываетя как раз окно с предложением залогиниться через Facebook

предпочту кандидата с опыта работы на Facebook, чтобы оперативно сделать