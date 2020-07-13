Логинацая на сайте через FB

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка526 просмотров

Нужно сделать логинацию на игровом сайте через Facebook. Цель логинации, чтобыпользователи могли записывать свои результаты  в базу данных. Работа срочная,

Ссылка на игру :

http://download.alesko.eu/bb/

Там если проиграешь открываетя как раз окно с предложением залогиниться через Facebook

предпочту кандидата с опыта работы на Facebook, чтобы оперативно сделать

5 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

vovados
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$20
5 дней
Escrow
Отличный исполнитель, все оперативно сделал
Хороший заказчик - внятное ТЗ и постановление работы.

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vovados
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад