Сам сайт который надо доработать www.angelist.ru на самописном движке на php Что именно надо сделать: 1. Доработать лайк/дизлайк, чтобы не было постоянного тормозящего обновления страницы. Чтобы лайки/дизлайки засчитывались только один раз, от одного ...
Логинацая на сайте через FB
Нужно сделать логинацию на игровом сайте через Facebook. Цель логинации, чтобыпользователи могли записывать свои результаты в базу данных. Работа срочная,
Ссылка на игру :
Там если проиграешь открываетя как раз окно с предложением залогиниться через Facebook
предпочту кандидата с опыта работы на Facebook, чтобы оперативно сделать
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