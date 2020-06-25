Написать экзамен по PHP прямо сейчас.

Нужно написать экзамен прямо сейчас.

Дедлайн - сегодня в 15:45 по Москве.

Всё ТЗ есть в прикрепленном файле.

Предлагаю следующее сотрудничество:

Каждые полтора часа (в 13:00, 14:00, 15:00 и 15:30) вы заливаете на гитхаб то, что вы успели к этому моменту сделать (чтобы я смог скачать все файлы и залить на свой гитхаб, а также постепенно начать разбираться в коде).

По оплате, предлагаю такую систему : в назначенное время я перевожу вам на карту 500 рублей (после каждого Вашего залива) (как раз 4 раза по 500 и получится 2000).