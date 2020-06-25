Свести корзину к номеру тел

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка384 просмотра

Prestashop 1.6

https://www.motostart.com.ua

Сократить корзину к обязательному тел и возможности оставить сообщение. Остальное все убрать.

PrestaShop
5 лет назад
guest_15689861081595
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад