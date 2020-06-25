PHP-скрипт скачивающий код страницы (есть нюансы)

Здравствуйте. Я ваш коллега, разрабатывал проект включающий в себя парсинг как одну из функций. Все работало, почти закончил, но в последний момент сайт-донор изменил свое поведение и я застрял. Нужна помощь, сам не успеваю.

Все что мне нужно: скрипт, принимающий один параметр (ссылка на страницу с товаром в одном интернет-магазине) и возвращающий HTML-код страницы. Казалось бы, в чем проблема? Несколько строк cURL или вообще file_get_contents и готово (изначально так и сделал, но быстро перестало работать). Сейчас тот сайт выдает страницу где только один JavaScript код и все (показалось что там на JavaScript редирект происходит, но глубоко не успел вникнуть, может и ошибаюсь). Далее появляется сама страница.

Мне нужно решение которое скачает код финальной страницы, после редиректа (или там вообще на фронте рендерится, без понятия). Сам парсинг не нужен, все есть, нужна только одна эта функция чтобы я заменил ее в коде и сдал проект. Если требуется установка доп. модулей - от Вас нужен будет набор команд для установки. Проект на PHP + Laravel. Среда Laravel Homestead (ОС Ubuntu). Как возможное решение рассматриваю работу через браузерную автоматизацию (Chromium, ChromeDriver, Selenium - на ваш выбор). Пока что сам установил Chromium на Ubuntu и один пакет для Laravel, удалось скачать главную страницу интернет-магазина, но страница с товаром опять вернула JavaScript. Chromium дальше никуда не перешел.

Разбираться времени нет, хотя и не исключаю что решение может оказаться элементарным. Если кто в теме и часто парсит - уверен что задачу решит быстро. Пишите мне, дам ссылку. Показываете на любом своем сервере страницу с полем ввода для ссылки и кнопкой, я вставляю несколько ссылок. Если код возвращается - перевожу оплату, вы передаете исходники и инструкцию по установке (если там что-то устанавливать надо будет). Вариант с возможностью внедрения своего JavaScript-кода на страницу и возвращением результата его работы также устроит. Настроен на долгосрочное сотрудничество, позже будут еще задачи. Напишите что вы не робот, если прочитали. Автозаявки игнорирую, они бесполезны. Благодарю за внимание.