Нужно провести несколько коррекций на сайте ИМ. Движок самописный. Некоторые задачи : 1. изменить формат скрытия товара. сейчас стр 404, должна быть или переадресация на раздел или открытие по прямой ...
Доработать сайт на вордпресс
ТЗ предоставлю исполнителю
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