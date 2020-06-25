Перевести сайт на FastCGI (nginx + php-fpm)

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Закрыт2 заявки652 просмотра

Добрый день.

Нужна помощь перевести сайт на режим PHP FastCGI (Nginx + PHP-FPM)

В этом режиме на внутренних страницах сейчас выдаёт ошибку 404

Если я правильно понимаю, требуется правильно настроить редиректы в конфиге домена. Воможно что-то ещё по коду.

Сайт самописный, не CMS. Не сложный.

NginxPHP
5 лет назад
yurec2073
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