Yii 1.1.19|PageSpeed: Удалите неиспользуемый код CSS

Прошу оценить стоимость и сроки.

Сайт:

https://polvamvdom.ru

Движок:

Yii 1.1.19

Задание:

Выполнить рекомендацию Google PageSpeed Insights

https://up2.whitebx.ru/e/p/3/Screenshot_2021-07-15_14_18_29.EP32dY47FFx4kGLYcv71xA.png

для мобильного вида главной страницы, страниц категорий и страницы товара, например

https://polvamvdom.ru/

https://polvamvdom.ru/laminat/

https://polvamvdom.ru/p-15_001_00038/

Подробнее:

1.

Главная страница должна проходить аудит

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fpolvamvdom.ru&tab=mobile

по данному пункту (этот пункт не должен появляться в отчёте Google PageSpeed)

2.

Страницы категорий должны проходить аудит

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=https%3A%2F%2Fpolvamvdom.ru%2Flaminat%2F

по данному пункту (этот пункт не должен появляться в отчёте Google PageSpeed)

3.

Страницы товаров должны проходить аудит

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fpolvamvdom.ru%2Fp-15_001_00038%2F&tab=mobile

по данному пункту (этот пункт не должен появляться в отчёте Google PageSpeed)

Особенности:

A. Кроссбраузерность.

Результаты работ должны одинаково выглядеть в основных браузерах (в том числе

старых версий): Firefox 53.0.3, Firefox ESR 52.9.0, Firefox, Chrome,

Safari.

B. Адаптивная вёрстка.

Сайт использует адаптивную вёрстку, необходимо чтобы после выполнения задач, в мобильной версии всё

было читабельно и никуда не съезжало.

Устройство посетителя считается мобильным в случаях когда:

Ширина экрана браузера менее 768px (если CSS-правилами сайта не определено иное).

User-Agent браузера позволяет определить что устройство мобильное.

Вышеуказанные условия должны реагировать на resize окна браузера (мобильные элементы

после ресайза должны быть такими же как после полной перезагрузки с

изначально мобильным разрешением).

Размеры элементов адаптивной версии должны растягиваться в зависимости от размера экрана браузера, и

по ширине и высоте, сохраняя макетные пропорции.

C. Пояснение по адаптиву.

Адаптивность вёрстки мобильного варианта подразумевает, что не существует какого-то

отдельного html-кода для мобильной верстки, дублирующего десктопные

элементы. Вместо этого, один единственный вариант вёрстки, в зависимости

от размера экрана, отображается как десктопный, либо как адаптивный

вариант. Т.е. для десктопного вида и для мобильного вида шапки+меню не

должно быть двух разных блоков html-кода. Один и тот же html должен

отображаться по-разному в зависимости от разрешения экрана..

D. Нельзя использовать h1, h2, h3.

Для вёрстки новых элементов нельзя использовать теги h1 h2 h3 и т.д., поскольку это вредно с точки зрения SEO.

E. Минимум javascript.

Задачи должны быть выполнены с минимально возможным применением javascript.

Если какие-то задачи могут быть решены средствами PHP/HTML/CSS, то они

должны быть решены с помощью PHP/HTML/CSS.

G. Поломки.

Выполнение данной задачи не должно сломать какой-либо другой функционал. Если в

процессе работы вы что-то сломаете, то исправление поломки

осуществляется вами безвозмездно.

H. Результат.

Результат задачи должен быть представлен в том конечном виде, который описан в ТЗ.

Варианты "оно в принципе готово, просто зайдите туда-то, нажмите то-то,

затем ещё туда и туда и вот сюда" крайне не приветствуются. Если после

выполнения работ нужно обновить кэш модификаторов сайта - обновите. Если

нужно будет обновить кэш браузера - измените html-код таким образом,

чтобы файл сам обновился либо смените режим кэширования для этого файла.

Посетители сайта обновлять кэш не будут, но зато увидят поехавшую

вёрстку. Закладывайте это дополнительно в стоимость задачи.

I. SCSS/SASS/препроцессоры.

Следует избегать использования технологий, предполагающих стадию компиляции,

поскольку они усложняют и без того запутанный процесс разработки,

повышая её стоимость. Выгоды от их использования нивелируются негативным

экономическим эффектом.

J. Никакого дебага на продакшене.

На продакшене не должно появляться никаких заглушек и прочего. В случаях

острой необходимости произвести дебаг именно на продакшене, выводите

дамп внутрь HTML-комментария, либо оборачивайте в

if($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == 'ВАШ-IP-АДРЕС') { ?>.

Пожалуйста оцените стоимость и сроки выполнения.