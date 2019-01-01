Yii 1.1.19|PageSpeed: Удалите неиспользуемый код CSS

Добрый день. Есть готовая верстка простого лендинга , но нужны правки в некоторых блоках. Более подробно в лс. Пишите точные цены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прошу оценить стоимость и сроки.
Сайт:
Движок:
Yii 1.1.19
Задание:
Выполнить рекомендацию Google PageSpeed Insights
https://up2.whitebx.ru/e/p/3/Screenshot_2021-07-15_14_18_29.EP32dY47FFx4kGLYcv71xA.png
для мобильного вида главной страницы, страниц категорий и страницы товара, например
https://polvamvdom.ru/laminat/
https://polvamvdom.ru/p-15_001_00038/
Подробнее:
1.
Главная страница должна проходить аудит
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fpolvamvdom.ru&tab=mobile
по данному пункту (этот пункт не должен появляться в отчёте Google PageSpeed)
2.
Страницы категорий должны проходить аудит
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=https%3A%2F%2Fpolvamvdom.ru%2Flaminat%2F
по данному пункту (этот пункт не должен появляться в отчёте Google PageSpeed)
3.
Страницы товаров должны проходить аудит
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fpolvamvdom.ru%2Fp-15_001_00038%2F&tab=mobile
по данному пункту (этот пункт не должен появляться в отчёте Google PageSpeed)
Особенности:
A. Кроссбраузерность.
Результаты работ должны одинаково выглядеть в основных браузерах (в том числе
старых версий): Firefox 53.0.3, Firefox ESR 52.9.0, Firefox, Chrome,
Safari.
B. Адаптивная вёрстка.
Сайт использует адаптивную вёрстку, необходимо чтобы после выполнения задач, в мобильной версии всё
было читабельно и никуда не съезжало.
Устройство посетителя считается мобильным в случаях когда:
Ширина экрана браузера менее 768px (если CSS-правилами сайта не определено иное).
User-Agent браузера позволяет определить что устройство мобильное.
Вышеуказанные условия должны реагировать на resize окна браузера (мобильные элементы
после ресайза должны быть такими же как после полной перезагрузки с
изначально мобильным разрешением).
Размеры элементов адаптивной версии должны растягиваться в зависимости от размера экрана браузера, и
по ширине и высоте, сохраняя макетные пропорции.
C. Пояснение по адаптиву.
Адаптивность вёрстки мобильного варианта подразумевает, что не существует какого-то
отдельного html-кода для мобильной верстки, дублирующего десктопные
элементы. Вместо этого, один единственный вариант вёрстки, в зависимости
от размера экрана, отображается как десктопный, либо как адаптивный
вариант. Т.е. для десктопного вида и для мобильного вида шапки+меню не
должно быть двух разных блоков html-кода. Один и тот же html должен
отображаться по-разному в зависимости от разрешения экрана..
D. Нельзя использовать h1, h2, h3.
Для вёрстки новых элементов нельзя использовать теги h1 h2 h3 и т.д., поскольку это вредно с точки зрения SEO.
E. Минимум javascript.
Задачи должны быть выполнены с минимально возможным применением javascript.
Если какие-то задачи могут быть решены средствами PHP/HTML/CSS, то они
должны быть решены с помощью PHP/HTML/CSS.
G. Поломки.
Выполнение данной задачи не должно сломать какой-либо другой функционал. Если в
процессе работы вы что-то сломаете, то исправление поломки
осуществляется вами безвозмездно.
H. Результат.
Результат задачи должен быть представлен в том конечном виде, который описан в ТЗ.
Варианты "оно в принципе готово, просто зайдите туда-то, нажмите то-то,
затем ещё туда и туда и вот сюда" крайне не приветствуются. Если после
выполнения работ нужно обновить кэш модификаторов сайта - обновите. Если
нужно будет обновить кэш браузера - измените html-код таким образом,
чтобы файл сам обновился либо смените режим кэширования для этого файла.
Посетители сайта обновлять кэш не будут, но зато увидят поехавшую
вёрстку. Закладывайте это дополнительно в стоимость задачи.
I. SCSS/SASS/препроцессоры.
Следует избегать использования технологий, предполагающих стадию компиляции,
поскольку они усложняют и без того запутанный процесс разработки,
повышая её стоимость. Выгоды от их использования нивелируются негативным
экономическим эффектом.
J. Никакого дебага на продакшене.
На продакшене не должно появляться никаких заглушек и прочего. В случаях
острой необходимости произвести дебаг именно на продакшене, выводите
дамп внутрь HTML-комментария, либо оборачивайте в
if($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == 'ВАШ-IP-АДРЕС') { ?>.
Пожалуйста оцените стоимость и сроки выполнения.
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