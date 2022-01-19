Верстка лендинга в Тильде

Копия и адаптация лендинга сама отправка не нужна - только подготовить к crm построение с линка http://www.mefathim.co.il/245-2/1-22/ задача не скачать как есть с линка, а сделать чисто заново только поля и кнопка. все картинкой пример https://ads.profitmedia.co.il/lp/platinum_test/ надо стереть email написанный на ...