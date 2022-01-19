Добавить адаптив слайдер с инфой

$2
HTML-версткаЗавершен6 заявок627 просмотров
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есть сайт http://reb.get-brand.net.ua/

нужно добавить слайд листаться 

4 картинки с текстом

адаптивный слайдер 

css + html+js 

В ближайшее время стоит задача

За пример можно https://powerpoint-basic.ru/

2 года назад
Pokryta
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
sefan1994_del
Украина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов(-1)
2 года назад
$5
1 день
UAH
Василий, знает свое дело. Быстро выполнил верстку по сайту. и Еще чуток от себя добавил. Спасибо. Буду сотрудничать дальше.
Все отлично, спасибо. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
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