Верстка письма

Доброго времени суток. Имеется дизайн в PSD формате, требуется сверстать адаптивный шаблон и натянуть его на DLE. Жду от вас сроки и стоимость работ. Некоторые страницы, с чем нужно работать, прикрепил.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго дня, нужно сверстать письмо
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