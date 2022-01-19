Внести несколько правок в лендинг

$15
HTML-версткаЗавершен17 заявок758 просмотров
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Есть многостраничный сайт, нужно исправить некоторые баги на одной его странице. Более подробное тз в личку.

2 года назад
guest_16425207830052
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
anna_bekreneva
19 летРоссия
2 года в сервисе
Была
месяц назад
2 года назад
$15
1 день
Спасибо за работу, заказ выполнен в короткие сроки.
Спасибо за заказ, было приятно работать)
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