Сверстать и натянуть на вордпресс сайт по готовому дизайну

Здравствуйте.

Есть готовый дизайн для сайта-блога:

https://www.figma.com/file/wsO8rx1fV3mdxDGj5eTA1T/Blog_RD-for-Developers-(Copy)?node-id=802%3A15387

Нужно сверстать 5 страниц и натянуть их на вордпресс. БЭМ, Gulp, Sass, ACF и все, должно быть достаточно. Страницу записи собрать на ACF flexible content.

От вас прошу сбросить свои последние работы, стоимость и сроки. Взяться можно хоть сейчас. Если дочитали до сюда, то добавьте к сообщению - жареный карась.