Сверстать сайт (с figma)

HTML-версткаЗавершен79 заявок1345 просмотров
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Необходимо сверстать сайт

https://www.figma.com/proto/0pEIyTGvIoh82ER49gvMfp/NFTCalendar-(YBTKX)

Главная страница 1,2

Страница проекта (NFT) - 3,4

Раздел News - 7,8

Страница новости - 9,10

Страница маркетплейсов - 11,12

Страница маркетплейса конкретного - 13,14

Страница подачи на листинг - 15, 16

Страница контактов 17, 18

В заявке обязательно указывайте цену и срок.

Если сработаемся то буду обращаться регулярно.

Оплата по безопасной сделке или Yoomoney или перевод на карту банка.

Figma
2 года назад
yoora
Юрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
AlexTroshin
27 летРоссия
4 года в сервисе
Был
19 дней назад
2 года назад
$150
5 дней
RUB
Очень доволен сотрудничеством с Александром. Все было сделано очень быстро и качественно. Буду обращаться в будущем.
Моментально созвонились, обсудили детали. Все нужные материалы Юрий предоставил, на вопросы отвечал оперативно и емко. Оплата моментальная. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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