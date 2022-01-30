Сверстать сайт (с figma)

Нужно исправить верстку одной страницы для мобильного сайта. Есть требуемый дизайн в фигме - https://www.figma.com/file/L4ejtDx2COaaRjemvYUx1T/ExKetoGo-Mobile?node-id=0%3A1, видео с требуемой анимацией - https://drive.google.com/file/d/15aUR3NL_OSJqxXwoT7-Bou08Byu8h2X6/view?usp=sharing, и исходный код страницы. Нужно переделать дизайн на тот что указан в фигме с ...